TROIS MILLIONS DE QUÉBÉCOIS FRAGILISÉS PAR LA LITTÉRATIE : UN PROBLÈME QUI NOUS APPARTIENT

MONTRÉAL, le 25 mai 2026 /CNW/ - La Fondation pour l'alphabétisation dévoile aujourd'hui les résultats de sa plus récente analyse socioéconomique sur la littératie au Québec, réalisée en collaboration avec l'économiste Pierre Langlois et avec la participation du Conseil du patronat du Québec (CPQ) et du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

Près de trois millions de Québécois âgés de 16 à 65 ans n'atteignent pas le niveau de littératie permettant de lire et de comprendre un texte long, comme un article de journal, un contrat ou une directive en milieu professionnel. Malgré une légère amélioration depuis dix ans, le Québec demeure au 8e rang sur dix provinces canadiennes en littératie et affiche le plus bas taux de diplomation secondaire dans les délais prévus au pays, à 76 %, avec un écart de 12 % entre les filles et les garçons.

Des conséquences économiques considérables

Selon l'étude, une amélioration des compétences en littératie pourrait générer jusqu'à 2,6 milliards de dollars en revenus personnels supplémentaires annuellement et près de 5,9 milliards de dollars en PIB additionnel pour le Québec. L'analyse documente même des liens entre un faible niveau de littératie et certains enjeux de santé publique - des coûts que le système de santé absorberait sans toujours en identifier la source.

Ce n'est pas une fatalité : c'est le signal que l'État doit agir. Reconnaître l'ampleur du problème, c'est précisément ce que demande la Fondation, le CPQ et le CCCD. Le gouvernement doit mobiliser les ressources à la hauteur des enjeux socioéconomiques que la littératie influence directement, pour que personne ne soit laissé derrière.

Des pistes d'action concrètes

L'analyse met en évidence plusieurs axes d'intervention : une meilleure intégration de la littératie dans les stratégies de santé publique, un soutien accru aux personnes en situation de vulnérabilité, une intervention plus précoce auprès des populations les plus à risque, et une stratégie nationale de formation continue en milieu de travail. Dans un contexte de transformation numérique et d'essor de l'intelligence artificielle, rehausser le niveau de littératie des Québécois est devenu une priorité économique et sociale de premier ordre.

Citations

« Le développement des compétences en littératie constitue un levier essentiel pour l'emploi, la santé et la vitalité économique du Québec. La Fondation poursuit son engagement visant à faire du Québec une société plus alphabétisée, capable de relever avec succès les défis d'aujourd'hui et de demain »

-- Patrick Lutzy, président du conseil de la Fondation pour l'alphabétisation

« Les résultats rappellent que les compétences de base représentent un enjeu stratégique pour les entreprises, la productivité et la capacité du Québec à répondre aux transformations du marché du travail. Investir dans ces compétences, c'est renforcer la participation au marché du travail et la vitalité économique du Québec »

-- Daye Diallo, vice-président Politiques de main-d'œuvre et intelligence économique du Conseil du patronat du Québec

« Les compétences en littératie et la maîtrise du français jouent un rôle essentiel dans l'intégration en emploi, dans les interactions quotidiennes et dans l'adaptation aux réalités du marché du travail. Les constats présentés aujourd'hui rappellent que les compétences de base demeurent un enjeu concret partout au Québec - et qu'on ne peut plus se permettre de ne pas les prendre au sérieux »

-- Michel Rochette, président pour le Québec, Conseil canadien du commerce de détail

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825