AVIS AUX MÉDIAS - DÉVOILEMENT D'UNE ÉTUDE SUR LES RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES DU TAUX DE LITTÉRATIE AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - La Fondation pour l'alphabétisation, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) invitent les représentants des médias au dévoilement d'une nouvelle étude, réalisée par l'économiste Pierre Langlois, portant sur les impacts des enjeux de littératie sur l'économie et la santé de la société québécoise.

Au Québec, 52 % des adultes en âge de travailler éprouvent des difficultés à lire un texte long et dense, une réalité aux conséquences importantes sur l'autonomie, l'employabilité et la qualité de vie des québécois, tout comme sur la richesse collective de la province.

Date : Lundi 25 mai 2026



Heure : 8 h à 9 h 15



Lieu : Hôtel Le Germain

2050 rue Mansfield

Montréal, QC H3A 1Y9

Le dévoilement comprend une période d'échange où les médias auront la possibilité de poser leurs questions. Les porte-paroles de chaque organisation seront aussi disponibles pour réaliser des entrevues sur place à la fin de l'événement, vers 9 h 15.

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825