Exo joint l'Association du transport urbain du Québec

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) et exo annoncent qu'exo devient la 10e société de transport collectif à joindre les rangs de l'ATUQ. Le directeur général de l'ATUQ, Marc-André Varin, et le directeur général d'exo, Sylvain Yelle, en ont fait l'annonce mercredi en marge du 16e colloque annuel de l'ATUQ, qui a lieu les 23 et 24 octobre à Trois-Rivières.

Exo, deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal et troisième au Québec, joint ainsi le Réseau de transport de la Capitale, la Société de transport de Montréal, le Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Saguenay, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Sherbrooke, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de Trois-Rivières et la Société de transport de l'Outaouais.

Rappelons que l'ATUQ a été créée en 1983 pour permettre l'échange de meilleures pratiques, accompagner les sociétés de transport collectif du Québec dans leurs processus d'approvisionnement et permettre des achats regroupés, et pour les représenter de façon concertée auprès des différents paliers de gouvernement.

« C'est avec enthousiasme qu'exo joint L'ATUQ, qui constitue un forum idéal pour le partage de solutions innovantes ainsi que des meilleures pratiques. Nous avons bien hâte d'échanger nos idées et façons de faire avec nos collègues des grandes Sociétés de transport du Québec, indique M. Yelle. Pour nous, il s'agit d'une nouvelle étape dans le positionnement de notre organisation dans l'écosystème du transport collectif. »

« Nous sommes très heureux de voir exo joindre notre regroupement, affirme M. Varin. Il sera intéressant pour les neuf autres membres de l'ATUQ de bénéficier des nombreuses expertises d'exo ainsi que de partager sur les façons de faire propres à cette organisation. »

Le président du conseil de l'ATUQ, M. Philippe Schnobb, ajoute que : « La concertation des dix organisations sur divers dossiers permettra de représenter les grands exploitants de réseaux de transport en commun en milieu urbain et périurbain au Québec. Leur participation à notre 16e colloque permettra de tisser rapidement des liens entre collègues qui font face à des défis similaires. »

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec qui desservent les plus grandes villes de la province soit Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Avec exo qui se joint à l'association, c'est plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec qui y sont maintenant représentés.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

