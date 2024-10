/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Colloque de l'ATUQ - Les acteurs clés de la mobilité durable voient grand pour l'avenir du transport collectif au Québec/

BROSSARD, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - La 22e édition du colloque de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) aura lieu les 23 et 24 octobre prochains à l'hôtel Courtyard de Brossard (3300 rue de l'Éclipse) sur le thème : « Le transport collectif. Agir pour la transformation durable des villes ».

Les médias sont invités à assister aux deux présentations suivantes :

Mercredi 23 octobre 2024 de 13 h à 14 h 30

Panel de discussion sur la « Vision 2050 du transport collectif au Québec »

Animation :

Geneviève Héon, présidente de l'ATUQ et du conseil d'administration du Réseau de transport de l'agglomération de Longueuil (RTL)

Panélistes

Renée Amilcar , directrice générale des Services de transport en commun de la Ville d' Ottawa (OC Transpo) et présidente de l'Union internationale des transports publics (UITP)

, directrice générale des Services de transport en commun de la Ville d' (OC Transpo) et présidente de l'Union internationale des transports publics (UITP) Jean-Marc Arbaud , président et chef de la direction de CDPQ Infra

, président et chef de la direction de CDPQ Infra Benoît Gendron , directeur général de l'ARTM

, directeur général de l'ARTM Maude Massicotte , directrice générale de DéfPhys Sans Limite et représentante jeunesse de l'organisme Ex aequo

, directrice générale de DéfPhys Sans Limite et représentante jeunesse de l'organisme Ex aequo Arthur Nicolet , président-directeur général de Transdev Canada

Jeudi 24 octobre 2024 de 12 h 45 à 13 h 30

Conférence de Jarrett Walker: How Clearer Thinking about Public Transit Can Enrich Our Communities. La conférence aura lieu en anglais, avec traduction simultanée.

Consultez la programmation complète.

Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence à : ATUQ, Valérie Leclerc, Directrice des relations gouvernementales et institutionnelles, 514 758-6444, [email protected]