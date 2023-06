Exiger un prix supérieur au prix annoncé - Auto C4 St-Jérôme plaide coupable

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Auto C4 St-Jérôme (9178-5907 Québec inc.) et son président, M. Marc-André Martin, ont plaidé coupable, le 9 mai 2023, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). L'entreprise devra payer des amendes totalisant 6 000 $ et son président, 2 100 $.

L'Office leur reprochait d'avoir exigé, lors de la vente d'automobiles, un prix supérieur au prix annoncé sur son site Internet. Des frais additionnels de 598 $ étaient ajoutés au prix de vente pour le « programme certification-inspection », sans que les consommateurs aient eu la possibilité de refuser d'adhérer à ce programme. Les infractions ont été commises en avril et mai 2020.

Auto C4 St-Jérôme est située au 2369, boulevard du Curé-Labelle, à Saint-Jérôme.

Le prix d'un produit ou d'un service fait partie des informations qui sont primordiales pour le consommateur. Ainsi, au Québec, il est interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire d'exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. En outre, les commerçants sont tenus d'annoncer un prix « tout inclus », qui comprend tous les frais, sauf les taxes.

Les consommateurs qui ont payé des frais qui ont été ajoutés au prix annoncé par un commerçant peuvent communiquer avec l'Office afin de connaître les démarches possibles pour exercer un recours.

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

