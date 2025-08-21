Calcul non conforme du taux de crédit - Solution Argent Rapide inc. plaide coupable

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Solution Argent Rapide inc. et son président, M. Frédéric Rosa, ont plaidé coupable, le 22 novembre 2024 et le 7 avril 2025, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). L'entreprise devra payer des amendes totalisant 23 762 $ et son président, 3326 $.

L'Office leur reprochait d'avoir utilisé un contrat non conforme aux exigences de la LPC et d'avoir exigé des frais de crédit calculés selon un taux plus élevé que celui permis par la Loi. En effet, des frais d'adhésion payables toutes les semaines ont été exigés sans qu'ils soient inclus dans le calcul du taux de crédit. Ainsi, alors que le prêteur annonçait un taux d'intérêt de 18,99 %, le taux de crédit réel calculé conformément aux exigences de la Loi variait entre 83 % et 356 %.

Les infractions ont été commises en janvier 2022 à Terrebonne, Saint-Jérôme, Mirabel, Québec, Saint-Elzéar et Saint-Lambert-de-Lauzon.

Le siège social de Solution Argent Rapide inc. est situé au 1148, rue Aimé-Petit à Chambly.

Des protections spécifiques dans le domaine du crédit

L'Office rappelle qu'au Québec, la LPC impose aux prêteurs d'argent d'être titulaires d'un permis de l'Office de la protection du consommateur. Elle interdit aux courtiers en crédit de percevoir pour leurs services un paiement du consommateur.

La loi comporte des exigences spécifiques quant au contenu du contrat de prêt d'argent, dont l'obligation d'y indiquer le taux de crédit en précisant tous les éléments qui doivent être inclus dans le calcul de ce taux. Elle encadre également la publicité sur le prêt d'argent. De plus, la loi accorde au consommateur le droit d'annuler le prêt dans les 2 jours suivant celui où il reçoit sa copie du contrat.

Les commerçants qui offrent du crédit ont l'obligation d'évaluer la capacité du consommateur de rembourser sa dette, à défaut de quoi ils peuvent perdre les frais de crédit prévus au contrat.

La loi qualifie de crédit à coût élevé tout contrat dont le taux de crédit dépasse de plus de 22 points de pourcentage le taux officiel d'escompte de la Banque du Canada. Les commerçants qui offrent du crédit au-delà de ce seuil doivent être titulaires d'un permis spécifique, en plus d'un permis de prêteur d'argent. Ils doivent aussi calculer le ratio d'endettement du consommateur : si ce ratio dépasse 45 %, l'obligation du consommateur est présumée excessive, ce qui ouvre pour ce dernier des possibilités de recours pour annuler le contrat ou pour réduire ses obligations. Finalement, dans le cas d'un contrat de crédit à coût élevé, le délai d'annulation dont dispose le consommateur est de 10 jours.

