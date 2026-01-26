Exercice illégal en dérivés - L'AMF poursuit Gabriel Cyr

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a intenté une poursuite pénale à l'encontre de Gabriel Cyr. L'AMF reproche à ce dernier d'avoir agi ou autorisé la société Eliom FX à agir à titre de conseiller en dérivés sans être inscrit à ce titre auprès de l'AMF.

Selon l'enquête menée par l'AMF, M. Cyr aurait fondé Eliom FX afin d'agir à titre de courtier et/ou de conseiller en dérivés auprès de 31 investisseurs, entre autres par l'entremise d'un robot transactionnel à haute fréquence désigné comme la stratégie Raidem. Selon la preuve recueillie, ces investisseurs auraient perdu une somme totalisant environ 780 000 $ à la suite de la disparition des fonds des portefeuilles gérés par cette stratégie Raidem.

Gabriel Cyr a plaidé non coupable et le tribunal devra se prononcer à la lumière de la preuve qui sera administrée devant lui.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

