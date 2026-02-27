Exercice illégal en courtage hypothécaire de Daniel Cousineau et Magik Hypothèque - Le TMF suspend le certificat de Louis Glazer

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le 18 février 2026, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné un accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et Louis Glazer. L'AMF reprochait notamment à M. Glazer d'avoir encouragé l'exercice illégal d'activités de courtage hypothécaire par Daniel Cousineau et/ou Magik Hypothèque. Notons que le TMF a prononcé des ordonnances à l'encontre de ces derniers en octobre 2021.

Jugement

Dans le cadre de l'accord, Louis Glazer a admis avoir encouragé ou permis l'exercice illégal d'activités de courtage hypothécaire par Daniel Cousineau et/ou Magik Hypothèque dans le cadre du dossier de sept clients. M. Glazer a aussi admis ne pas avoir recueilli et/ou consigné dans un document daté les renseignements portant sur l'identification des besoins et la situation financière de ces mêmes clients.

Sanction

Considérant ces manquements, le TMF a imposé une pénalité administrative de 3 000 $ à Louis Glazer et a suspendu son certificat d'exercice pour une durée de quatre mois. Enfin, le TMF a assorti le certificat d'une condition de supervision rapprochée valable pour une période d'un an qui entrera en vigueur à l'issue de la suspension.

