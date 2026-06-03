MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Pour la première fois, Loto-Québec a franchi la barre des 3 milliards de dollars en produits totaux. Son résultat net consolidé, qui retourne entièrement à la collectivité, s'élève quant à lui à plus de 1,5 milliard de dollars pour une quatrième année consécutive. La Société a aussi remis un montant record aux gagnants et gagnantes à la loterie, soit plus de 1,9 milliard de dollars, faisant notamment 111 nouveaux et nouvelles millionnaires au cours de l'exercice.

Évolution du résultat net sur 10 ans

En millions de dollars

Évolution du résultat sur 10 ans (Groupe CNW/Loto-Québec) Faits saillants en chiffres (Groupe CNW/Loto-Québec) Produits par secteur (Groupe CNW/Loto-Québec)

Citations du président et chef de la direction

« Cette excellente performance démontre la solidité de notre organisation et notre capacité à maintenir une trajectoire de croissance, tout en générant des retombées importantes pour le Québec », mentionne Jean-François Bergeron.

« Il est essentiel que Loto-Québec prenne sa place dans le secteur du jeu en ligne, y compris celui des paris sportifs, afin d'en assurer un meilleur encadrement et de garantir que les profits reviennent à la collectivité québécoise. Nous privilégions une approche responsable, qui vise à capter le marché plutôt qu'à en stimuler la croissance. »

« Nos projets immobiliers structurants, soit l'ajout d'un hôtel adjacent au Casino de Montréal, l'implantation d'un salon de jeux à Rimouski et à Saguenay ainsi que l'agrandissement du centre de congrès à l'Hôtel-Casino du Lac-Leamy, s'inscrivent dans notre volonté d'enrichir l'expérience offerte à la clientèle et de contribuer à la vitalité économique et touristique du Québec. »

Faits saillants en chiffres

Loto-Québec a généré des produits totaux et un résultat net consolidé en hausse par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit d'une excellente performance, compte tenu des investissements importants que Loto-Québec effectue pour l'avenir et du contexte économique actuel.

Produits par secteur

Autres contributions à la collectivité

Loto-Québec est fière du rôle important qu'elle joue dans la collectivité grâce à ses nombreuses contributions économiques et sociales dans toutes les régions du Québec.

442 M$ Masse salariale 442 M$ Achats auprès d'entreprises situées au Québec 324 M$ Commissions à ses partenaires des réseaux de vente 36 M$ Contributions directes à la prévention du jeu problématique 18 M$ Dons et contributions à des organismes sans but lucratif 10 M$ Soutien au divertissement et à la culture d'ici, et autres commandites

Faits marquants de l'exercice

En juillet, un Montérégien et une Montréalaise se sont partagé 70 M$ gagnés au Lotto Max. Il s'agit du plus gros lot remis durant l'exercice. En septembre, une petite communauté de la Basse-Côte-Nord a vu 14 de ses résidents devenir millionnaires grâce à un gain de 50 M$ au Lotto Max.





En décembre, Loto-Québec a annoncé l'ouverture d'un quatrième salon de jeux, à Saguenay, sur le site de l'hôtel Delta et de son centre de congrès.





Loto-Québec poursuit sa stratégie de concentrer ses appareils de loterie vidéo dans des établissements favorisant la socialisation et respectant des standards de qualité renforcés (moins de portes, mais de meilleures portes).





Signe que l'offre en ligne de Loto-Québec répond aux attentes de la clientèle, 81 % des joueurs en ligne québécois choisissent lotoquebec.com.

Le rapport annuel 2025-2026 [PDF - 7 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

Source et renseignements : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

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SOURCE Loto-Québec