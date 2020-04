Exclusion du calcul de la cote R des résultats de la session d'hiver 2020 - La Fédération des cégeps accueille avec satisfaction la décision du ministre qu'elle juge porteuse d'équité

MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des cégeps accueille avec satisfaction l'exclusion des résultats de la session d'hiver 2020 du calcul de la cote R annoncée ce matin par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Les conditions auxquelles sont actuellement soumis les étudiantes et les étudiants du réseau collégial pouvant varier en fonction de l'établissement qu'ils fréquentent et de leur situation personnelle, cette décision constitue la solution la plus équitable pour l'ensemble de la population étudiante des cégeps, estime la Fédération.

« Avec l'évolution de la situation, alors que tous les établissements font de leur mieux pour offrir leurs cours de manière optimale, en fonction d'une réalité qui diffère souvent d'un milieu à l'autre, on voyait apparaître un risque d'iniquités dans le calcul de la cote R. Dans le réseau collégial, personne ne veut désavantager des étudiants ne disposant pas des conditions personnelles et technologiques adéquates pour finir leur session. La décision de ne pas prendre en considération les résultats de cette session d'hiver permettra à l'ensemble des étudiants de terminer, dans des conditions justes et inclusives, une session qui ne peut d'aucune façon être comparée à ce que vivent habituellement les jeunes qui fréquentent nos établissements », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

La reprise des cours dans les cégeps, dans le contexte unique de la pandémie, ne permettait pas toujours d'accorder une cote R pour chaque cours comme c'est normalement le cas. Les façons de faire à cet égard pouvaient aussi varier d'un établissement à l'autre. La hauteur de la cote de chaque étudiant dépendant de celle des autres étudiants, les disparités qu'on observait entre les collèges, les étudiants et les régions risquaient d'entraîner d'importantes iniquités à l'échelle de la province. La mesure annoncée par le ministre aujourd'hui vient remédier à la situation.

Par ailleurs, le calcul de la cote R, qui sert de base à l'admission à l'université, générait un stress important chez une majorité d'étudiants, dont plusieurs doivent aussi composer avec d'autres difficultés, en matière d'apprentissage ou d'accès aux technologies, ou encore sur le plan personnel ou familial, par exemple. L'exclusion des résultats de la session d'hiver 2020 viendra soulager les étudiants, qui pourront poursuivre leurs études au cégep à l'automne avec une cote que la pandémie n'aura pas affectée ou encore faire leur entrée dans le réseau universitaire, qui prendra en considération le caractère particulier de cette session d'hiver 2020.

