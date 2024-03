Excellent contrat chez Minerai de fer Québec - Les hausses salariales seront de 26 % en moyenne et atteindront même 31 % pour certains

FERMONT, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - C'est dans une proportion de 86,7 % que les travailleur.euse.s de Minerai de fer Québec ont ratifié hier une nouvelle convention collective de 5 ans. Celle-ci prévoit des hausses moyennes de 26,25 % sur cinq ans, atteignant même 30,62 % pour les journaliers.

Les hausses salariales prévues sont de 13,25 % la première année, puis de 3 % pour chacune des 3 années suivantes et de 4 % pour la cinquième et dernière année. Les journaliers auront droit à une hausse additionnelle de 4,37 % puisqu'ils sont reclassés dans l'échelle salariale. Dès la première année, ces derniers deviendront les mieux payés de la Côte-Nord, tandis que l'ensemble des travailleurs de Minerai de fer Québec se hisseront parmi les mieux payés de la région à la quatrième année.

La prime de nuit passe graduellement de 1,50 $ à 2 $, ce qui en fait la plus élevée parmi les minières de la Côte-Nord. L'assurance collective a été améliorée et la prime pour les travailleur.euse.s qui résident à Fermont a été bonifiée, passant de 600 $ à 900 $ par mois.

« Ce contrat fait de la compagnie québécoise Minerai de fer Québec une des mines où les salariés sont les mieux payés. C'est grâce à la présence des Métallos, qui ont su négocier d'égal à égal pour que les travailleurs soient considérés et valorisés à la hauteur de leur contribution au succès de la mine », fait valoir le président de la section locale 9996, Sébastien Bergeron, qui représente 712 métallos travaillant pour la plupart en navettage.

Plusieurs améliorations, au nombre de 61, ont aussi été apportées au volet normatif du contrat de travail. Mentionnons notamment que la formation sera attribuée plus équitablement dans le respect de l'ancienneté. Il en sera de même pour postuler à des assignations. Finalement, une clause a été négociée pour que des travailleur.euse.s saisonnier.ère.s puissent être embauché.e.s à titre permanent chaque année.

« L'ampleur des améliorations dans les aspects normatifs du contrat a permis de conclure une entente d'une plus longue durée, soit 5 ans. Ces changements ont introduit davantage d'équité et de stabilité pour les travailleurs et travailleuses. On peut aussi être fiers de voir que la majorité des membres a revendiqué une meilleure prime pour les résidents et résidentes, qui forment une petite minorité du groupe », explique le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.

La convention a été ratifiée au terme d'une série d'assemblées générales qui se sont tenues de lundi à jeudi, au cours desquelles a été présentée une entente de principe.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

