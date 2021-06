LÉVIS, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Un peu plus d'une semaine après le début d'une grève décrétée par le syndicat des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) à son usine de Saint-Anselme, la direction d'Exceldor coopérative interpelle le gouvernement.

Les conséquences de ce conflit sont désastreuses avec plus de 200 000 poulets euthanasiés depuis le début du conflit et 300 000 de plus qui s'ajouteront d'ici la fin de la journée de dimanche. Ce sont donc 500 000 poulets qui auront été euthanasiés en deux semaines de conflit. Il est déjà prévu que la cadence d'euthanasie à la ferme se poursuivra à raison d'au moins 400 000 poulets par semaine. À noter que le maximum de volailles sont déjà déplacées vers d'autres entreprises de transformation primaire au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

En plus d'affecter grandement les chaines d'approvisionnement des supermarchés et des restaurants désormais autorisés à rouvrir leur salle à manger, cette grève pourrait se traduire par l'incapacité des autres usines de la coopérative à obtenir la matière première dont elles ont besoin pour transformer la volaille.

Un service essentiel pendant la pandémie… mais pas durant une grève

« Au plus fort de la pandémie, des entreprises alimentaires comme Exceldor coopérative étaient reconnues comme un secteur prioritaire en raison des services essentiels qu'elles offraient à la population. Aujourd'hui, il est inconcevable que cette grève nous empêche d'être ce service tout aussi essentiel pour nourrir les Québécois et les Canadiens. Dans ce contexte, nous exhortons les ministres André Lamontagne et Jean Boulet à déterminer, le cas échéant, un niveau de service essentiel pour le type d'entreprise qu'est Exceldor coopérative, tout en préservant le droit de grève de nos employés syndiqués », de commenter M. Joël Cormier, Vice-président principal Division poulet.

Exceldor coopérative lance donc un cri du cœur au nom de ses membres éleveurs pour qu'une solution soit rapidement trouvée afin de faire cesser un tel gaspillage alimentaire et maintenir l'intégrité des chaines d'approvisionnement.

À propos d'Exceldor coopérative

Exceldor coopérative, propriété de quelque 400 membres producteurs au Canada, a son siège social à Lévis et sa production est répartie entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Agapit au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Blumenort au Manitoba. La coopérative opère également un centre de distribution à Beloeil, au Québec et est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley Farms en Ontario.

La coopérative commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix. Elle a plus de 3450 employés à son actif et a un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard de dollars.

