Exceldor coopérative accueille positivement la nomination d'une médiatrice spéciale

LÉVIS, QC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Exceldor se réjouit de la nomination effectuée aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale d'une médiatrice spéciale en la personne de Mme Hélène Poulin dans le dossier de la grève des quelque 550 travailleurs syndiqués de son usine de transformation primaire située à Saint-Anselme. Cette nomination est accueillie avec d'autant plus d'espoir considérant que les négociations sont au point mort depuis le 25 mai dernier.

La coopérative espère sincèrement que les séances prévues durant la fin de semaine produiront l'effet escompté et qu'elles permettront de dénouer l'impasse. Surtout, la direction souhaite que les parties puissent identifier une voie de passage qui, rapidement, mettra un terme à un conflit de travail dont les conséquences sont dramatiques en termes de gaspillage alimentaire et de rupture des chaînes d'approvisionnement.

De son côté, Exceldor coopérative s'engage dans ce processus avec la même bonne foi et l'ouverture esprit qui ont toujours teinté son attitude à la table des négociations.

Exceldor coopérative, propriété de quelque 400 membres producteurs au Canada, a son siège social à Lévis et sa production est répartie entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Agapit au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Blumenort au Manitoba. La coopérative opère également un centre de distribution à Beloeil, au Québec et est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley Farms en Ontario.

La coopérative commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix. Elle a plus de 3450 employés à son actif et a un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard de dollars.

