Exceldor coopérative accepte l'hypothèse de règlement de la médiatrice spéciale

LÉVIS, QC, le 24 juin 2021 /CNW Telbec/ - Exceldor coopérative souhaite depuis le tout début qu'une solution soit rapidement trouvée afin de faire cesser le gaspillage alimentaire. Pour la première fois depuis le déclenchement de la grève par les Travailleurs unis de l'alimentation et du Commerce (TUAC) de l'usine de Saint-Anselme le 23 mai dernier, une solution s'offre à nous. C'est pourquoi la direction de la coopérative annonce aujourd'hui qu'elle accepte l'hypothèse de règlement déposée par la médiatrice spéciale et se dit prête à reprendre ses opérations le plus rapidement possible.

Exceldor coopérative considère maintenant que la balle est le camp des employés syndiqués et nous leur tendons la main pour mettre fin au conflit qui nous occupe.

À propos d'Exceldor coopérative

Exceldor coopérative, propriété de quelque 400 membres producteurs au Canada, a son siège social à Lévis et sa production est répartie entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Agapit au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Blumenort au Manitoba. La coopérative opère également un centre de distribution à Beloeil, au Québec et est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley Farms en Ontario.

La coopérative commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix. Elle a plus de 3450 employés à son actif et a un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard de dollars.

