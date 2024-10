Évolution de la mobilité dans la région métropolitaine - Un achalandage toujours en hausse dans le transport collectif à Laval

LAVAL, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - En marge de la diffusion des faits saillants de l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité pilotée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en collaboration avec les sociétés de transport de la région, la Société de transport de Laval (STL) émet des constats qui dépassent certains faits saillants de l'enquête menée à l'automne 2023. Dans les autobus de la STL par exemple, l'achalandage a beaucoup augmenté depuis un an : une hausse de 8 % pour une journée de semaine typique de septembre 2024 comparativement à septembre 2023, ce qui correspond à un taux de reprise de 95 % par rapport à 2019. Cette tendance à la hausse laisse entrevoir un intérêt toujours grandissant des usagers pour des modes de déplacement plus durables.

Clientèle au terminus Montmorency, crédit Jany Tremblay (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Un achalandage au-delà des cibles

Depuis le début de l'année 2024, l'achalandage dans les autobus de la STL a donc encore progressé, avec un taux de reprise cet automne de 95 %, et autour de 105 % en période hors-pointe et les fins de semaine. Il s'agit de la reprise la plus importante parmi les réseaux du transport collectif régulier de la région montréalaise. La STL est bien alignée pour atteindre un achalandage annuel moyen de 93 % cette année, ce qui dépasse l'objectif fixé dans son Plan stratégique de transition 2023-2025, dont la cible était établie à 86 % pour 2024.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que près de la moitié des 45 lignes d'autobus que compte le réseau régulier de la Société ont dépassé leur achalandage de 2019.

Mobilité en croissance dans les secteurs industriels

Depuis la pandémie, la STL constate une forte croissance des déplacements à l'intérieur de l'île Jésus, signe de vitalité dans les différents secteurs d'activités sur le territoire. Les déplacements vers les parcs industriels suivent cette tendance, dépassant même de manière importante les niveaux prépandémie.

Pour soutenir cette demande, la STL a renforcé son service dans plusieurs pôles industriels au cours des deux dernières années pour mieux desservir certains secteurs en développement, comme le parc industriel Centre et ainsi encourager l'utilisation du transport collectif par les travailleurs sur le territoire lavallois.

Les étudiants, de retour sur le réseau

Même son de cloche du côté de l'utilisation du transport régulier par les étudiants, dont le taux de reprise frôle les 100 % comparativement à la période prépandémie. Cette catégorie d'usagers représente presque la moitié des déplacements sur le réseau d'autobus de la Société.

« Ce qu'on constate au niveau opérationnel vient faire échos aux résultats de l'enquête métropolitaine, et plus encore. On entrevoit pour 2025 une croissance de cet achalandage dans un contexte d'accroissement démographique marqué sur le territoire lavallois. En somme, voilà autant de raisons pour lesquelles les investissements en transport collectif doivent être une priorité dans la région métropolitaine. », affirme Josée Roy, directrice générale de la STL.

En attendant le dévoilement des statistiques par territoire, la STL se réjouit des données nouvelles qui découlent de cette enquête d'envergure.

« Je félicite l'ARTM pour la livraison de cette vaste enquête qui représente un exercice fastidieux mais ô combien important pour planifier adéquatement le développement et l'optimisation de notre offre de service, en cohérence avec les autres modes de transport, et s'assurer d'être toujours au plus proche des besoins en mobilité de notre clientèle », de conclure Josée Roy.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, [email protected]