Évoluer au rythme du changement : la CSF invite ses membres à son événement ProLab 2025

MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière est fière d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour son événement de formation ProLab >> Classes de maître 2025, qui se tiendra au Centre d'événements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières, le 8 mai prochain. Présentée sous le thème « Évoluer au rythme du changement », cette initiative permettra aux conseillers en services financiers une occasion exceptionnelle de parfaire leurs connaissances et de développer les compétences multidisciplinaires essentielles à leur pratique.

Des formations d'excellence, des experts de premier plan

Les participants pourront choisir l'une des quatre classes de maître animées des universitaires de renom, chacun une sommité dans son domaine :

Benjamin Croitoru (Université McGill) - Anticiper les évolutions du rôle du conseiller face aux changements de l'environnement financier : Développer une capacité de synthèse et une approche stratégique dans un marché en transformation, tout en démontrant la valeur ajoutée d'un conseiller humain.





Suzie Mondésir (UQAM) - Gestion inclusive de la clientèle, une valeur distinctive pour le conseiller : Adopter une posture inclusive pour mieux comprendre les réalités des différentes clientèles et répondre aux besoins qui leur sont spécifiques.





Jacques Nantel (HEC Montréal) et Isabelle Thibeault - Prévoir l'avenir, anticiper les besoins futurs de vos clients : Maîtriser les tendances socio-économiques et développer des stratégies adaptées aux attentes de la clientèle québécoise, maintenant et dans l'avenir.





Hélène Belleau (INRS) - Conseiller vos clients vivant des situations complexes : Accompagner avec rigueur et sensibilité des clients confrontés à des enjeux familiaux et successoraux complexes, par la prise en charge de l'ensemble de leurs besoins financiers.

Un rendez-vous incontournable pour les conseillers engagés envers leurs clients

La CSF a toujours été à l'avant-garde de la formation, étant l'une des premières organisations professionnelles au pays à imposer à ses membres de la formation continue obligatoire, et l'un des premiers organismes canadiens à exiger que ceux-ci obtiennent des unités de formation continue (UFC) en matière de conformité.

« La formation continue est au cœur de notre mission de protection du public. Elle permet non seulement aux conseillers encadrés par la Chambre de rehausser leurs compétences, mais aussi d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins en évolution des consommateurs et l'offre des professionnels en matière de produits et services financiers », souligne Daniel Richard, vice-président, relations avec les communautés, à la CSF.

Inscription et renseignements : Cliquez ici

Compétences multidisciplinaires de demain

La Chambre vise à démocratiser l'accès à des formations de qualité adaptées aux réalités du terrain, pour tous ses membres, dans toutes les régions du Québec, avec un accent particulier sur les compétences multidisciplinaires essentielles pour demeurer en phase au sein d'une industrie en constante évolution. La Chambre a consulté ses membres et tenu des ateliers de travail avec des responsables de la conformité, des responsables du développement professionnel et des responsables de la distribution, afin de bien identifier les compétences essentielles que les professionnels devront maîtriser pour continuer à répondre aux besoins de leurs clients et à s'acquitter de leurs importantes responsabilités.

Les compétences multidisciplinaires identifiées sont :

La considération sincère pour autrui et l'aisance à s'adapter à une diversité de personnes, qui permettent de soutenir une forte orientation vers les consommateurs de produits et services financiers;





Les compétences relationnelles, comme l'écoute et la capacité de s'exprimer avec impact et influence, sont incontournables. L'entretien d'un fort réseau de contacts et la génération de nouvelles occasions d'affaires sont aussi des habiletés clés en lien avec la réalisation d'objectifs d'affaires;





La maîtrise de nombreuses solutions complexes et la rigueur dans la réalisation du travail demeurent des exigences importantes de la profession. L'accent est ainsi mis sur la capacité d'apprendre et le souci de continuer de se développer en continu; et finalement





La collaboration et la nécessité de travailler avec plusieurs autres professionnels, l'expertise complémentaire desquels permettra de couvrir les besoins holistiques de la clientèle.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

