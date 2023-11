SHENZHEN, Chine, le 3 nov. 2023 /CNW/ -- CCELLMD, première marque technologique mondiale axée sur la création de produits de vapotage avant-gardistes et de technologies de vaporisation de pointe, a reçu un appui important et des témoignages de clients satisfaits depuis le premier jour du lancement de sa technologie EVO en 2022.

Élément chauffant en céramique de prochaine génération de l'entreprise, la technologie EVO de CCELL gagne en popularité au sein de l'industrie du cannabis en raison de sa capacité à offrir de plus grands nuages de vapeur des saveurs propres au plantes, une très grande uniformité, une compatibilité avec les extraits à haute teneur en terpènes et d'autres avantages. Ces fonctions avancées ont été conçues pour les clients afin de s'assurer que les utilisateurs finaux profitent de la meilleure expérience possible lors de chaque bouffée. (Pour visionner la vidéo de présentation de la technologie EVO de CCELL, cliquez ici)

La technologie EVO de CCEL présente un progrès considérable par rapport à la technologie précédente, présentée à l'origine en 2016, permettant aux produits qui l'intègrent d'améliorer leur rendement global.

« EVO transforme l'expérience de vaporisation en s'attaquant aux problèmes qui survenaient occasionnellement avec les générations précédentes, comme l'engorgement, le goût brûlé et la production lente de vapeur, la production d'un rendement constant et même le chauffage », a expliqué Eric Offenberger, chef de la direction de Vext Science. « Cette nouvelle technologie assure une activation plus rapide des cannabinoïdes, offrant une expérience de vaporisation puissante et efficace. Le débit d'air amélioré permet également des bouffées plus douces et des nuages plus denses, ce qui accroît la satisfaction des consommateurs. »

Cette technologie de pointe est considérée comme une amélioration importante des saveurs et de la production de vapeur par de nombreuses marques de l'industrie.

Voici la déclaration de Brandon Gilmour, directeur de la marque, INSA : « La nouvelle technologie de composant chauffant en céramique offre une production améliorée de saveur et de vapeur qui renforce vraiment l'expérience globale. La production de vapeur était nettement plus dense et satisfaisante que les cartouches que j'ai essayées auparavant. »

Adam Lewis, directeur associé de la marque de l'entreprise, a ajouté : « La cartouche EVO et la technologie de composant chauffant en céramique changent la donne et représentent un incontournable pour quiconque aime vapoter. »

Rendu possible grâce aux chaînes de production hautement automatisées de CCELL et à ses systèmes rigoureux de contrôle de la qualité, ce nouvel élément chauffant offre une qualité et une uniformité inégalées.

« La qualité de CCELL représente un gain considérable poue nous. Les conseillers en cannabis me répètent constamment que les cartouches Jetty présentent très peu de problèmes et font rarement l'objet de retours", explique Kate Ransom, responsable du marketing chez Jetty. « L'uniformité est essentielle pour conserver nos clients et nos parts de marché. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un partenaire matériel qui permet aux consommateurs de Jetty de profiter de la qualité de nos extraits. »

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD a vu le jour au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui compte plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à des ressources de recherche et développement de pointe, des technologies brevetées, une forte capacité de production et des systèmes de contrôle de qualité fiables, CCELLMD est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de qualité supérieure.

