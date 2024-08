Situé au Vermont, le projet contribuera à augmenter la quantité d'énergie propre disponible dans le réseau de la Nouvelle-Angleterre et à gérer les pointes de consommation.

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO Inc. (EVLO), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) entièrement intégrés et filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, annonce avoir mis en service un premier projet de SSÉB à grande échelle aux États-Unis. L'installation de 3 MW/12 MWh est située à Troy, dans l'état du Vermont.

Le SSÉB servira à emmagasiner l'énergie pendant les périodes de forte production pour l'utiliser plus tard lors des pointes de consommation, contribuant à atténuer les fluctuations de la production d'énergies renouvelables, tout en apportant une valeur ajoutée aux clients des services publics locaux.

Le projet Troy fournira également des données au Département américain de l'énergie (DOE) et à Sandia National Laboratories, afin de démontrer que le stockage d'énergie par batterie peut contribuer au développement de la production d'énergies renouvelables et accroître leur intégration au réseau de la Nouvelle-Angleterre.

Le projet de stockage d'énergie à Troy comprend 16 unités EVLO 1000 et quatre plateformes PCS, qui fonctionnent toutes avec le système de gestion de l'énergie EVLOGIX (EMS). EVLO assurera la surveillance et la maintenance du SSÉB dans le cadre d'une entente de service à long terme d'une durée de 20 ans, en partenariat avec les services publics d'électricité du Vermont propriétaires du projet, dont Vermont Electric Cooperative qui dessert la ville de Troy.

Il s'agit du premier projet SSÉB d'EVLO mis en service aux États-Unis, illustrant l'importance du rôle du stockage d'énergie par batterie, ainsi que la portée grandissante de l'entreprise au-delà du Canada et de l'Europe.

Citations

« EVLO est fière de travailler avec des sociétés de services publics électriques pionnières, telles que celles du Vermont, qui prennent des mesures pour accélérer la transition énergétique », a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. « Un système robuste de stockage d'énergie par batterie est essentiel pour accroître l'utilisation des énergies renouvelables. Nous sommes privilégiés de contribuer à cet important projet - le premier d'une longue série en cours de développement aux États-Unis - grâce à l'expertise d'EVLO en matière de SSÉB et de réseaux électriques. »

« Avec ce projet, nous espérons démontrer le rôle essentiel que peut avoir le stockage d'énergie par batterie, en nous permettant de fournir une électricité plus fiable et durable aux communautés que nous desservons », a ajouté Rebecca Towne, PDG de Vermont Electric Cooperative. « Alors que la part des énergies renouvelables disponibles augmente, ce projet est un excellent exemple de collaboration et d'innovation au service du réseau régional. »

À propos de Stockage d'énergie EVLO Inc.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie à grande échelle et les logiciels de commande d'EVLO offrent une sécurité et une fiabilité supérieures, qui s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement. Ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec les clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient.

Pour en savoir plus : https://evloenergy.com/fr

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Hydro-Québec, [email protected], 514 289-5005 (option 2); Anne Vincent, Directrice Marketing, EVLO, [email protected], 450 400-2415