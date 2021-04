« Le projet au poste Parent sera le premier système de stockage d'énergie sur notre réseau qui va répondre à un besoin de continuité de service du réseau de transport en assumant une relève par îlotage lors des pannes et des mises hors tension planifiées. Il apportera plus de résilience au réseau électrique dans ce secteur », souligne Maxime Lajoie, directeur principal - Planification, expertise et soutien opérationnel au groupe - TransÉnergie et équipement d'Hydro-Québec.

« Le système de stockage pourra être rechargé la nuit et utilisé le jour pour alimenter la municipalité pendant que la ligne sera mise hors tension pour les travaux. C'est une solution innovante qui réduira le recours à des génératrices qui fonctionnent aux énergies fossiles, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, la pollution sonore et le transport de combustible », a ajouté Alain Aubuchon, directeur des relations commerciales d'EVLO.

La livraison des différents composants du système de stockage devrait s'effectuer à l'automne 2021 et la mise en service est prévue pour le printemps 2022. Dans le cadre de ce projet, EVLO fournira aussi sa solution logicielle avancée, laquelle permet d'effectuer à distance les activités d'exploitation et la gestion du système de stockage.

Rappelons qu'EVLO livrera aussi bientôt deux autres systèmes de stockage : un de 2 MW à La Prairie au Québec dans le cadre d'un projet de centrale solaire ainsi qu'un système de 9 MW à Joux-la-Ville, en France, dans le cadre du projet Tonnerre en collaboration avec Innergex.

Ce projet s'appuie sur le succès d'autres systèmes déployés par EVLO, notamment à Quaqtaq dans le nord du Québec, à Hemmingford et à Blainville ainsi qu'à Lac-Mégantic dans le cadre d'un projet de microréseau.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie.

À propos de Stockage d'énergie EVLO

Établie au Québec (Canada), Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Amérique du Nord. EVLO est un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie ; l'entreprise offre des systèmes personnalisés de stockage d'énergie par batterie, des logiciels de commande, des services d'installation, d'inspection et de gestion de systèmes, ainsi que des programmes de recyclage en fin de vie. La gamme de produits de stockage d'énergie EVLO comprend des systèmes compacts de type commercial montés dans des armoires, et s'étend jusqu'à des équipements conteneurisés de grande capacité.

