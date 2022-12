De nouveaux projets pilotes pour dynamiser la vie nocturne montréalaise

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer les projets retenus dans le cadre de l'appel à projets pour des événements avec prolongation des heures de vente d'alcool. En mode laboratoire, la Ville souhaite tester de nouveaux modèles d'affaires, de développement et de pratiques pour le bon fonctionnement de ces initiatives.

Les données récoltées permettront de valider et de préciser les balises entourant cette ambition, pour assurer la bonne intégration de ce type d'activités aux multiples fonctions de notre métropole, à travers une Politique de la vie nocturne.

Un soutien financier pour des activités intérieures à fort potentiel touristique

Les sept OBNL lauréates de l'appel à projets recevront jusqu'à 50 000 $ pour organiser des activités intérieures à fort potentiel touristique.

Exposé noir

PHI Muse inc.

Igloofest Soirées

MAPP_MTL et SHIFT RADIO

Société des arts technologiques

Montréal en Lumière

Livart

Vers une Politique de la vie économique nocturne

La gestion d'un montant de 258 000 $, provenant de l'enveloppe de 7 M$ pour le plan de relance II du centre-ville reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec dans le cadre de l'entente Réflexe Montréal, sera transférée à la Ville de Montréal. Les sept projets seront réalisés d'ici au 30 mars 2023.

« Montréal est reconnue au Québec et ailleurs dans le monde comme une ville festive. La Ville de Montréal est engagée à soutenir la vie nocturne à Montréal, une industrie essentielle qui répond aux besoins des noctambules d'ici et qui contribue au rayonnement international de la métropole. Nous évaluerons les résultats des projets pilotes pour développer un modèle sécuritaire et respectueux de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais », a déclaré le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

