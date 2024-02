GATINEAU, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et Chandra Arya, député de Nepean, annonceront la prochaine étape importante de la stratégie Laboratoires Canada. Cette annonce montrera l'engagement du gouvernement du Canada à fournir aux scientifiques fédéraux les ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail important concernant la protection de la santé humaine et animale.

Date : Le lundi 26 février 2024 Heure : 11 h (heure de l'Est) Emplacement : Agence canadienne d'inspection des aliments

Laboratoire d'Ottawa (Fallowfield)

3851, chemin Fallowfield

Ottawa (Ontario) K2J 4S1

Renseignements à l'intention des médias

En personne : Les médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de s'inscrire au préalable en écrivant aux Relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada, à l'adresse [email protected], au plus tard le vendredi 23 février 2024, avant 12 h (heure de l'Est).

Les participants sont priés d'arriver environ 30 minutes avant l'événement pour permettre les contrôles de sécurité nécessaires à la barrière et à l'entrée de l'immeuble. Ils pourront garer gratuitement leur voiture dans le parc de stationnement réservé aux visiteurs, au besoin. Ils sont priés d'apporter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement.

Téléconférence : Les représentants des médias qui ne peuvent pas assister à la conférence de presse en personne peuvent l'écouter et poser des questions par téléconférence, aux numéros ci-après.

Numéro d'appel sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Code d'accès : 6682328#

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]