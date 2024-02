DUCK LAKE, SK, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le 11 fêvrier 2024, lors du dénombrement de 17 h, le personnel du Pavillion de ressourcement Willow Cree, un établissement fédéral à niveaux de sécurité minimale, a découvert que Ricky Black et Nigel Ferster manquaient à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Rosthern de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et un mandat d'arrestation a été lancé contre les détenus.

Nigel Ferster (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Ricky Black a été appréhendé par la GRC de Rosthern le 11 février 2024 à Duck Lake, en Saskatchewan.

Le SCC continuera de travailler avec la police pour retrouver Nigel Ferster le plus rapidement possible.

Nigel Ferster, âgé de 28 ans, mesure 165 cm (5 pi 5 po) et pèse 122 kg (270 lb). Il a le teint pâle, les yeux noisettes et les cheveux noirs. Le détenu purge actuellement une peine de 2 ans et 14 jours pour introduction par effraction dans un dessein criminel, fuite, conduite dangereuse et possession d'outils de cambriolage.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Ricky Black et Nigel Ferster est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du le détenu.

