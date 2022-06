Edward Parisian, âgé de 48 ans, mesure 170 cm (5 pieds et 7 pouces) et pèse 93 kg (206 livres). Il a le teint clair, les yeux noisette et les cheveux bruns. Il a des tatouages sur sa poitrine, sur le haut du bras droit et gauche, sur l'avant-bras droit et gauche, et sur le coude gauche. Il purge actuellement une peine de 2 ans et 4 mois pour introduction par effraction dans un dessein criminel, présence illégale dans une maison d'habitation et fraude de moins de 5 000 $.

Il a également purgé des peines pour vol qualifié, pour possession de substances prévues aux annexes II et pour l'introduction par effraction intentionnelle.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le Service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au Service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de détenu.

