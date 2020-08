Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le Service de police de Winnipeg et un mandat d'arrestation a été émis contre elle.

Nikki Alfonso, âgée de 31 ans, mesure 163 cm (5 pi 4 po) et pèse 77 kg (170 lbs). Elle les yeux bruns et les cheveux bruns. Elle a un tatouage d'étoiles noires près de l'œil droit. Elle purge actuellement une peine de 4 ans et 6 mois pour défaut de comparution devant un tribunal, non-respect d'une ordonnance de probation x3, avantage matériel tiré de services sexuels, agression armée x2, et séjour illégal dans une maison d'habitation.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Nikki Alfonso est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver la délinquante le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Kelly Dae Dash, Conseillère, Relations avec les médias, Administration régionale, Service correctionnel Canada, [email protected], 306-241-0340