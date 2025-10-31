CRANE RIVER, MB, 31 oct. 2025 /CNW/ - Le 30 octobre 2025, vers 19 h, le personnel du Pavillon de ressourcement O-chi-chak-ko-sipi, un établissement à sécurité minimale relevant de l'article 81, a découvert que Clifford Lamirande et Cory Everett manquaient à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Ste. Rose du Lac de la Gendarmerie royale du Canada et un mandat d'arrestation a été émis pour ces délinquants.

Clifford Lamirande (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies) Cory Everett (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Clifford Lamirande, âgé de 33 ans, mesure 180 cm (5 pi 11 po) et pèse 105 kg (231 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux bruns. Il a des tatouages sur la main droite, la main gauche, le cou et le mollet droit.

Lamirande purge actuellement une peine de 6 ans, 10 mois et 3 jours pour voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait avec usage intentionnel de la force, agression sexuelle avec une arme, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, agression sexuelle et voies de fait graves.

Cory Everett, âgé de 39 ans, mesure 168 cm (5 pi 6 po) et pèse 69 kg (152 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a des tatouages sur l'avant-bras droite et la main droite, l'avant-bras gauche et la main gauche, la poitrine, le dos et l'annulaire gauche.

Everett purge actuellement une peine de 5 ans, 4 mois et 13 jours pour possession de substances des annexes I/II, possession de biens obtenus par le crime en vue du trafic de moins de 5 000 $, évasion ou liberté illégale et fuite d'un agent de la paix.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Clifford Lamirande et/ou Cory Everett est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver les délinquants le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation des délinquants.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, (306) 222-2258