Charmaine Louis-Crier, âgée de 46 ans, mesure 172 cm (5 pi 8 po) et pèse 80 kg (177 lb). La détenue a le teint moyen, les yeux brun et les cheveux bruns. Elle a des tatouages et des piercings sur les parties du corps suivantes:

Avant-bras droit : une toile d'araignée

Bras gauche : une couronne

Côté droit du cou : « Terin »

Nuque : « cinq étoiles »

Main gauche : des doigts de squelette, des papillons et « Devin »

Côté gauche du visage : « TYTYS »

Piercings aux fossettes : joue gauche et joue droite

Louis-Crier purge actuellement une peine de six ans, sept mois et 27 jours pour enlèvement - séquestration illégale, vol qualifié, séquestation, voies de fait (usage intentionnel de la force), menaces de mort ou de lésions corporelles, et intimidation d'un participant au système judiciaire ou d'un journaliste.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Charmaine Louis-Crier est prié de communiquer avec la police.

Native Counselling Services of Alberta et le Service correctionnel Canada (SCC) procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver la délinquante le plus rapidement possible.

Native Counselling Services of Alberta a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203