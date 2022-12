WINNIPEG, MB, le 27 déc. 2022 /CNW/ - Eagle Women's Lodge et Service correctionnel Canada

Le 26 décembre 2022, à environ 22h15, la détenue Joyce Kringuk a été vu s'enfuyant du Eagle Women's Healing Lodge, un pavillon de ressourcement de l'article 81 à niveau de sécurité minimale, par la porte arrière de l'établissement.

Joyce Kringuk - Évasion du Eagle Women’s (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Le Eagle Women's Eagle Lodge a immédiatement communiqué avec le Service de police Winnipeg et un mandat d'arrestation a été lancé contre elle.

Joyce Kringuk, âgée de 42 ans, mesure 150 cm (4 pi 9 po) et pèse 70 kg (170 lb). Elle a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle a des cicatrices sur le bas du dos et l'intérieur du biceps droit, un tatouage de cœur sur son poignet gauche, "Joyce" sur son épaule gauche, un cœur avec des étoiles sur son poignet droit et les lettres "JI" sur son avant-bras droit. Elle purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de la Joyce Kringuk est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC et le Eagle Women's Lodge procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver de la délinquante le plus rapidement possible.

Le Eagle Women's Lodge a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

