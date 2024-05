EDMONTON, AB, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le 30 mai 2024, à environ 12h30 le détenu Kalum Auger s'est évadé du Centre de guérison Stan Daniels, un établissement visé à l'article 81 géré par les Native Counselling Services of Alberta (NCSA).

Les NCSA ont immédiatement contacté le Service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation contre le détenu a été délivré contre le detenu.

Kalum Auger (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Les NCSA et le SCC continueront de travailler avec eux pour localiser le détenu le plus rapidement possible.

Kalum Auger a 31 ans, mesure 170 cm (5'7") et pèse 55 kg (122 lbs). Le détenu a le teint clair, les yeux bleus et les cheveux bruns et il a des tatouages à la poitrine, aux avant-bras aux mollets.

Le détenu purge actuellement une peine de 6 ans, 9 mois et 16 jours pour homicide involontaire - usage d'une arme à feu. Le détenu a également purgé des peines pour introduction par effraction un dessein criminel, braquage d'une arme à feu et omission de se conformer à une promesse.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Kalum Auger est prié de communiquer avec la police.

Les NCSA et le SCC procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le Service de police pour retrouver le détnu le plus rapidement possible.

Les NCSA et le SCC ont transmis au Service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter (@SCC_CSC_fr) et sur Facebook (www.facebook.com/ServiceCorrectionnel).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web Service correctionnel Canada - Canada.ca.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, Service correctionnel Canada - Région des Prairies, (306) 222-2258