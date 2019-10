Évasion de Pénitencier de la Saskatchewan - unité à sécurité minimale

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le service de police du Prince Albert et de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) un mandat d'arrestation a été lancé contre leur.

Noah Lemaigre-Elliott, âgé de 19 ans, mesure 185 cm (6 pi 1 po) et pèse 71 kg (157 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noir. Il purge actuellement une peine de 2 ans, 9 mois et 21 jours pour agression armée, omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement, possession d'une arme à des fins dangereuses, possession d'une arme à autorisation restreinte non enregistrée avec des munitions.

Jesse Favel, âgé de 20 ans, mesure 180 cm (5 pi 11 po) et pèse 88 kg (194 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noir. Il purge actuellement une peine de 2 ans, 8 mois et 29 jours pour vol qualifié.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Noah Lemaigre-Elliott ou Jesse Favel est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver les délinquants le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation des détenus.

