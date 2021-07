Monique Cardinal, âgée de 20 ans, mesure 157 cm (5 pi 2 po) et pèse 58 kg (128 lb). Elle a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux bleu. Elle a un tatouage de la clé de sol sur son majeur droit et des cicatrices sur ses avant-bras. Elle purge actuellement une peine de trois ans, trois mois et 20 jours pour introduction par effraction et possession d'une arme dans un dessein dangereux.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Monique Cardinal est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver la délinquante le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Meredy Mielke, Sous-directrice, Établissement d'Edmonton pour femmes, 587-337-7277