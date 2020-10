Aban Galin, âgé de 45 ans, mesure 183 cm (6 pi 0 po) et pèse 120 kg (265 lb). Il a le teint pâle, les yeux bleus et il est chauve. Il a un tatouage de diablotin à l'arrière de sa tête et un tatouage de dragon derrière son oreille gauche. Il purge actuellement une peine de 3 ans, 3 mois et 29 jours pour possession de substances décrites en annexe I, possession d'arme à feu contrairement à une ordonnance d'interdiction, possession d'arme à feu prohibée avec des munitions, possession d'arme à feu non autorisée, et usage/entreposage d'arme à feu négligent.

Il a également purgé des peines pour fraude, introduction par effraction, possession de biens criminellement obtenus et autres infractions connexes.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Aban Galin est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Bill Melnyk, Sous-directeur, p.i., Établissement de Stony Mountain, 204-230-8067