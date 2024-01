Évasion de l'Établissement de Stony Mountain- unité à sécurité minimale

STONY MOUNTAIN, MB, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le 10 janvier 2024, à environ 21h45, l'Établissement de Stony Mountain a été informée que le détenu Terry Dutko s'est évadé pendant une permission de sortir avec escorte à Winnipeg, Manitoba.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le service de police de Winnipeg et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Terry Dutko (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Terry Dutko est agé de 24 ans, mesure 180 cm (5 pi 11 po) et pèse 109 kg (241 lb). Il a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux bruns. Il a des tatouages a la main droite et bras droit. Le détenu purge actuellement une peine de 11 ans, 11 mois et 28 jours pour vol qualifié, introduction par effraction dans un dessein criminel, vol de moins de 5 000 $ (X4), introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit autre qu'une maison d'habitation (X2), vol d'un véhicule à moteur, fraude moins de 5 000 $, fuite, conduite durant l'interdiction et voies de fait graves.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Terry Dutko est prié de communiquer avec le Service de police de Winnipeg.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

