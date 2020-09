Évasion de l'Établissement d'Edmonton pour femmes

Cierra Childress, âgée de 22 ans, mesure 165 cm (5 pi 5 po) et pèse 77 kg (170 lb). Elle a le teint foncé, les yeux noirs, et les cheveux noirs. Elle purge actuellement une peine de deux ans, un mois et 29 jours pour possession/utilisation/traffic de carte de credit volée/fabriquée/falsifiée, vol moins de 5000$ x3, vol de carte de crédit, possession de biens criminellement obtenus, vol d'un véhicule à moteur x2, omission de se conformer à une condition de promesse/engagement, conduite d'un véhicule pendant une interdiction x2, conduite dangereuse d'un véhicule et défaut de se conformer à une ordonnance de probation.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Cierra Childress est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver la délinquante le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

Renseignements: Contact : Philip Contini, Directeur adjoint, Services de gestion, Établissement d'Edmonton pour femmes, 780-782-2764