SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 23 juin 2025 /CNW/ - Le 22 juin 2025, lors du dénombrement de 23 h, le personnel de l'unité à sécurité minimale de l'Établissement Archambault, un établissement à niveaux multiples de sécurité, a découvert que Richard Plourde manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec la Sûreté du Québec et un mandat d'arrestation a été émis pour ce délinquant.

Richard Plourde, âgé de 62 ans, mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse 105 kg (231 lb). Il a le teint pâle, les yeux bruns et les cheveux gris. Il a un tatouage d'une tête de mort et une main tatouése à l'épaule droite, une rose à l'abdomen et les lettres R.P. au bras droit. Le détenu purge actuellement une peine indéterminée pour meurtre au second degré.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Richard Plourde est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du délinquant.

Contact : Martin Héroux, Sous-directeur, Opérations correctionnelles, Établissement Archambault, [email protected]