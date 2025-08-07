DRUMMONDVILLE, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le 7 août 2025, Mathieu Langlois, un détenu de l'Établissement Drummond, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, la personne avait 45 ans et purgeait, depuis le 7 décembre 2023, une peine de cinq ans, cinq mois et 18 jours.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Établissement Drummond - Canada.ca

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Contact : Relations avec les médias, [email protected]