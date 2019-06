Évaluer les risques d'un épisode de grande chaleur!

QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Durant la période estivale, en particulier lors d'une vague de chaleur, les travailleurs devront effectuer leurs tâches à des températures élevées. La CNESST rappelle que le travail physique à la chaleur, en l'absence de moyens de prévention, peut être dangereux, voire mortel. Par conséquent, bien avant l'arrivée d'une vague de chaleur, les employeurs devraient procéder à une évaluation des risques de contraintes thermiques auxquels sont exposés leurs travailleurs et se doter d'un plan d'action pour les protéger. La planification est la clé du succès!

Que doit comprendre ce plan?

Ce plan doit notamment prévoir des contrôles techniques (ex. : abris, roulotte climatisée, approvisionnement en eau, etc.), des mesures administratives (ex. : alternance travail-repos, diminution de la cadence, etc.), de la formation et de l'information, des vêtements et des équipements adaptés au travail à la chaleur qui devront être prévus.

Lors des premières journées de chaleur intense, les travailleurs sont plus à risque d'être victimes d'un coup de chaleur, car ils ne sont pas acclimatés. Dans une telle situation, il est important de redoubler de prudence et de mettre en place des mesures de prévention supplémentaires. Ces mesures se doivent d'avoir été établies avant l'arrivée du temps chaud.

Comment prévenir les contraintes thermiques par la chaleur?

L'employeur doit mettre en application des moyens de prévention, dont celles-ci :

Reporter à plus tard les tâches exigeantes physiquement non essentielles;

Informer tous les travailleurs et les superviseurs - actuels, nouveaux, temporaires et étudiants - sur les risques, les moyens de prévention, les signes, les symptômes, et les premiers secours;

Superviser les travailleurs de façon adéquate;

S'assurer que les travailleurs à risque prennent une pause de durée déterminée toutes les heures et augmenter la durée des pauses à mesure que la chaleur augmente;

S'assurer que les travailleurs prennent leurs pauses dans des endroits climatisés ou à l'ombre;

Fournir aux travailleurs de l'eau fraîche en quantité suffisante, s'assurer qu'ils y ont accès et qu'ils en boivent [prévoir au moins un verre toutes les 20 minutes ou plus, selon les recommandations de l'utilitaire « Température de l'air corrigée » (TAC)];

Ajuster le rythme de travail en fonction de la température.

Pour en savoir plus

Consultez le site Web de la CNESST à cnesst.gouv.qc.ca/chaleur.

