OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des peuples autochtones pour favoriser leur participation à l'évaluation régionale potentielle de la région du fleuve Saint-Laurent , situé au Québec.

En juillet 2020, le Conseil mohawk de Kahnawake a écrit (en anglais seulement) au ministre de l'Environnement et du Changement climatique pour demander une évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent. Le ministre a déterminé que davantage de renseignements et de mobilisation sont nécessaires avant qu'il puisse décider de procéder ou non à une évaluation régionale.

De l'aide financière est disponible pour les personnes et les groupes admissibles afin de les aider à participer aux activités de mobilisation liées à l'éventuelle évaluation régionale, y compris les ateliers et les réunions. Ces activités comprendront également des discussions sur la nécessité d'une évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent, ainsi que sur la nature, les objectifs et les résultats potentiels de cette évaluation.

Les demandes reçues d'ici le 16 décembre 2020 seront prises en compte.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'apporter des ajustements aux activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, tout en remplissant sa responsabilité de consulter les groupes concernés de façon significative.

Pour faire une demande d'aide financière, veuillez communiquer par écrit avec les Programmes d'aide financière aux participants pour demander un formulaire de demande, à l'adresse courriel [email protected], ou en composant le 1-866-582-1884. Pour en savoir plus sur le processus d'aide financière, veuillez consulter le site Web des programmes d'aide financière.

Les bénéficiaires et le montant de l'aide financière accordée seront publiés à une date ultérieure sur la page Web du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80913). L'Agence annoncera aussi le début des activités de mobilisation à une date ultérieure.

