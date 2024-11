Évaluation de la performance des sociétés de transport collectif - La Société de transport de Laval déjà en action pour optimiser ses dépenses

LAVAL, QC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - À la suite du dévoilement du rapport final des audits de performance menés cette année à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) du Québec, la Société de transport de Laval (STL) accueille favorablement les résultats de l'exercice et annonce être déjà en action pour optimiser ses dépenses. Pour la période de 2023 à 2025, la STL a déjà dégagé des économies récurrentes de 15,5 M$, ce qui représente en moyenne 8 % pour un budget annuel d'environ 190 M$.

Gestion saine et rigoureuse

La mesure des indicateurs de performance étant une pratique courante à la STL, cette dernière pose les bons gestes pour assurer une gestion saine et cohérente de ses dépenses. En ce sens, elle suit de près ses résultats en lien avec son Plan stratégique organisationnel 2023-2025 tout en bénéficiant de l'appui des instances administratives et municipales.

Rappelons que des exercices comparatifs de données font par ailleurs partie intégrante des suivis qui sont faits régulièrement avec l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), notamment ceux touchant la productivité. Il demeure toutefois important de bien contextualiser ces indicateurs qui peuvent varier en fonction des territoires, des conditions d'exploitation ou encore du modèle d'affaires des sociétés de transport.

En action pour un plan d'optimisation

La STL n'a pas attendu le rapport d'audit pour se mettre en action et identifier des pistes d'optimisation récurrentes qui lui permettent aujourd'hui d'anticiper un budget équilibré pour l'année 2025.

« La saine gestion des fonds publics a toujours été une préoccupation pour la STL. Avec la situation financière complexe du transport en commun dans les dernières années, nous avons redoublé de rigueur pour identifier des économies récurrentes pour un total de 15,5 M$. Cela nous a permis d'optimiser notre structure organisationnelle en réduisant nos effectifs de 7 %, de diminuer nos frais d'administration de 2% et d'offrir un service révisé en lien avec le niveau d'achalandage postpandémique sur le réseau. », a déclaré Kathy Dumortier, directrice générale adjointe, stratégie, projets et trésorière.

Notons que ces efforts d'optimisation ont d'autant plus de poids qu'ils ont été effectués dans un contexte ponctué de défis que l'exercice d'audit a pris en compte : inflation, pénurie de main-d'œuvre, absentéisme grandissant au sein des équipes opérationnelles et investissements importants requis en matière de technologie et cybersécurité.

Déjà impliquée dans un plan d'optimisation avec ses partenaires régionaux, la Société poursuivra ses efforts et sa collaboration, en attendant de connaître plus en détail de la part du Ministère les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des optimisations potentielles indiquées dans le rapport.

« Dans tout cet exercice ambitieux, il sera primordial de garder le client au centre de nos décisions et de faire en sorte que cela impacte le moins possible l'offre de service », a poursuivi madame Dumortier.

Une révision nécessaire du modèle de financement

Si l'exercice de performance démontre que des efforts doivent être collectivement consentis pour optimiser davantage les dépenses, la révision du modèle de financement demeure, quant à elle, un élément important de l'équation. Les pistes d'optimisation potentielles identifiées par le MTMD devront nécessairement être combinées à d'autres mesures phares, comme la diversification des sources de revenus, pour que les problématiques liées au financement du transport collectif trouvent une issue favorable.

« Le transport collectif doit sans nul doute être considéré comme un investissement et non une dépense. Dans cette perspective, la STL compte pour les prochaines années sur l'appui du gouvernement pour soutenir adéquatement le transport collectif qui demeure un service indispensable et au cœur de la qualité de vie de l'ensemble des citoyennes et citoyens. », de conclure madame Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

