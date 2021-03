Eugeria encourage les canadiens à communiquer avec leurs proches aînés

MONTRÉAL, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Inspirée par la campagne de Postes Canada Écrivez un mot, créez un moment, la compagnie Québécoise Eugeria encourage les canadiens à se servir de la carte postale prépayée pour écrire à leur proches aînés.

Au courant du mois de mars 2021, tous les ménages canadiens recevront une carte postale prépayée de Postes Canada pour les aider à rester en contact avec leur famille.

Eugeria les invite à utiliser cette carte pour créer une chaîne d'amour avec nos aînés et briser leur isolement. Faîtes parvenir votre carte à un aîné de votre entourage comme un grand-parent, une tante ou un ami.

Comme Postes Canada, Eugeria invite les Canadiens à partager des photos et des vidéos de l'envoi et de la réception de leurs cartes postales à l'aide des mots-clic #UnmotUnmoment et #pournosaînésEugeria.

«Malgré les circonstances actuelles, nous croyons qu'il est possible de garder contact , de rappeler aux êtres aimés que nous sommes présents et qu'ils sont importants en attendant de pouvoir se serrer dans les bras. affirme Valérie Larochelle, présidente d'Eugeria. Profitons ensemble de cette opportunité pour apporter un peu de chaleur au coeur de nos aînés.»

Une communication plus détaillée avec photos et le lien vidéo est disponible via le lien: https://info.eugeria.ca/eugeria-lance-la-campagne-un-mot-un-moment-pour-nos-aines/

N'hésitez pas à partager cette information sur vos plateformes de réseaux sociaux.

À propos d'Eugeria

Motivés par nos expériences de proches aidants et de professionnels de la santé, nous nous sommes unis pour améliorer la qualité de vie des aînés, des personnes atteintes de troubles cognitifs et de leurs proches en offrant des services et des produits innovants répondant à leurs besoins.

www.eugeria.ca

