Le Collaboratoire Villes Voix Visions se penchera sur les inégalités dans les espaces urbains et soutiendra des alternatives visant à les surmonter.

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le nouveau Collaboratoire Villes Voix Visions (C3V), rattaché à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et lancé à l'automne 2024 à Montréal, se spécialisera dans la recherche en lien avec les inégalités observées en ville.

Manifestation sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Crédits: Nathan McClintock. (Groupe CNW/Institut national de la recherche scientifique (INRS)) La professeure de l'INRS Stéphane Guimont Marceau. (Groupe CNW/Institut national de la recherche scientifique (INRS)) Le professeur de l'INRS Nathan McClintock. (Groupe CNW/Institut national de la recherche scientifique (INRS))

Ce laboratoire est codirigé par la professeure Stéphane Guimont Marceau et le professeur Nathan McClintock, basés au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Ils seront secondés par de nombreux partenaires locaux et par leurs étudiantes et étudiants au niveau maîtrise et doctorat, dans une approche de cocréation de connaissances.

Par le biais de ses travaux sur le terrain et de ses collaborations, le C3V offrira une compréhension approfondie des réalités urbaines, des relations citoyennes et des actions sociales et communautaires qui combattent les inégalités.

Le programme de recherche du C3V s'articule autour de trois axes de recherche et d'engagement :

Villes : fait référence à la production inégale et inégalitaire de l'espace urbain, à la façon dont les personnes les plus touchées vivent et contestent ces inégalités et à la manière dont ces contestations, à leur tour, transforment l'espace urbain.

« Nos sociétés d'aujourd'hui sont des systèmes complexes, qui regroupent des individus de toutes origines, avec des parcours de vie très variés », souligne Marie-Soleil Cloutier, professeure et directrice du Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. « Le C3V offrira un regard approfondi et riche sur la vie dans les espaces urbains. Je félicite cette initiative qui vient renforcer nos expertises en études urbaines, tout en ouvrant une fenêtre sur la recherche pour nos partenaires actuels et futurs. »

Une méthodologie centrée sur la coconstruction

S'appuyant sur des approches critiques et autochtones, ainsi que sur des méthodes participatives basées sur des récits, le C3V est doté d'un studio d'enregistrement et de production sonore, d'équipements de collecte de données sur le terrain, d'un atelier dédié aux activités collaboratives et d'un laboratoire de travail.

« C'est un réel plaisir d'avoir pu créer un tel espace, qui soutiendra le travail des organisations partenaires et des étudiants et étudiantes. Il nous tarde de participer aux projets qui émergeront de cette synergie », se réjouit la professeure Guimont Marceau, spécialisée dans les relations entre Autochtones et non-Autochtones, les actions politiques et les espaces contestés.

Ces multiples modes d'enregistrement et de transmission des connaissances permettront au C3V de créer de la matière pour les débats scientifiques dans plusieurs disciplines, tout en sensibilisant le public.

« Les résultats de ces recherches informeront également les décideuses et décideurs politiques, qui pourront ainsi mieux comprendre les expériences vécues par les populations urbaines, » explique le professeur McClintock, expert en géographie critique et justice environnementale. « Ces futurs travaux seront porteurs pour différents acteurs des milieux municipaux, communautaires et citoyens. »

L'initiative a vu le jour notamment grâce à une subvention de la Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) et au financement du Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS.

Le C3V est situé en territoire autochtone non cédé. Reconnaître sur quel territoire l'on se trouve, ainsi que nos liens individuels et collectifs avec la violence, historique et contemporaine, du colonialisme de peuplement et de l'esclavage est à la fois une obligation morale et une étape, modeste mais importante, dans les efforts pour construire un monde plus juste. C'est cette vision que cherchent à soutenir les projets du C3V.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

