Étude publique - Règlement pour une métropole mixte: bilan des deux premières années de mise en oeuvre

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle le bilan des deux premières années de mise en œuvre du Règlement pour une métropole mixte sera présenté.

Date et heure : vendredi 10 novembre 2023 de 13 h 30 à 16 h 00



Lieu : Salle du conseil, Hôtel de Ville - Édifice Lucien-Saulnier



155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5

La présentation du bilan sera effectuée par le Service de l'habitation de la Ville et cette dernière sera suivie d'une période de questions et commentaires du public, puis de la part des membres de la Commission.

L'assemblée sera accessible par la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes. La documentation afférente sera également disponible sur cette même page.

Accessibilité

L'Édifice Lucien-Saulnier dispose d'une entrée de plain-pied, d'une porte automatique, de stationnements et de salles de bain accessibles;

La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite;

La salle du conseil est équipée de mesures d'aide à l'audition;

Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) ou en American Sign Language (ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes;

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation est présidée par Mme Kaïla A. Munro, conseillère d'arrondissement, Verdun. M. Benoit Langevin, conseiller de la Ville, Pierrefonds-Roxboro, en assume la vice-présidence pour le volet municipal.

Sont également membres de cette commission : Mme Marie-Claude Baril, conseillère d'arrondissement, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement, Lachine, M. Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. François Limoges, maire, Rosemont-La Petite-Patrie, M. Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville, Montréal-Nord, Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement, Le Sud-Ouest et Mme Josée Troilo, conseillère d'arrondissement, LaSalle.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Service du greffe, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : 514 872-3000, [email protected]