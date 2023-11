Étude publique - Étude du budget 2024 et du PDI 2024-2033 de la Ville de Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la STM

MONTRÉAL , le 17 nov. 2023 /CNW/ - La Commission sur les finances et l'administration convie la population montréalaise à participer à l'étude publique du budget de fonctionnement 2024 et du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 de la Ville de Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la Société de transport de Montréal (STM).

Dates : Du 22 novembre au 1er décembre 2023 Lieu : Salle du conseil, hôtel de ville de Montréal (Édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5

Les différentes présentations par les services municipaux, les sociétés paramunicipales et la STM seront suivies d'une période de questions et commentaires du public et des commissaires.

Les séances seront accessibles par la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes. Le calendrier complet des séances et les documentations afférentes seront à retrouver sur la page web consacrée à ce dossier : ville.montreal.qc.ca/etudebudget2024 .

Après avoir pris connaissance des présentations des services et organismes municipaux, la Commission élaborera ses recommandations qu'elle soumettra à l'administration. Les recommandations seront présentées et adoptées lors d'une assemblée publique webdiffusée qui se tiendra le vendredi 8 décembre 2023 à 13 h 00. La présentation des recommandations sera suivie d'une période de questions et commentaires du public.

Halte-garderie

Un service de halte-garderie sera offert sur demande pour toutes les séances publiques qui auront lieu à l'Édifice Lucien-Saulnier;

Pour plus d'informations ou pour vous en prévaloir, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes par téléphone au 514 872-3000 ou par courriel à [email protected] .

Accessibilité

L'Édifice Lucien-Saulnier dispose d'une entrée de plain-pied, d'une porte automatique, de stationnements et de salles de bain accessibles;

La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite;

La salle du conseil est équipée de mesures d'aide à l'audition;

Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) ou en American Sign Language (ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes;

(ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes; Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur les finances et l'administration est présidée par M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve. M. Georges Bourelle, maire de la Ville de Beaconsfield, ainsi que M. Laurent Desbois, maire de l'arrondissement d'Outremont, en assument la vice-présidence.

Les membres sont : M. Alex Bottausci, maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux; Mme Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent ; Mme Nathalie Goulet, conseillère de la Ville d'Ahuntsic-Cartierville; M. Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement de Verdun; Mme Vicky Grondin, conseillère de la Ville de Lachine et conseillère de la Ville désignée de Ville-Marie; Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; M. Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement du Sud-Ouest.

Renseignements: Service du greffe, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : 514 872-3000, commis[email protected] | ville.montreal.qc.ca/commissions | @Comm_MTL