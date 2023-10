Étude nationale de consommation du CCCD et de Caddle - Hausse importante des intentions d'achat pour l'Halloween

MONTRÉAL , le 12 oct. 2023 /CNW/ - La nouvelle étude nationale de consommation Caddle, effectuée pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) auprès de 10 000 répondants de partout au pays, indique une forte hausse du nombre de personnes qui ont l'intention de faire des achats pour l'Halloween, par rapport à l'an dernier, et même d'y consacrer une séance de magasinage particulière.

En effet, 57 % des répondants ont l'intention de faire des achats en vue de l'Halloween (contre 45 % en 2022), et 82 % de ceux-ci prévoient dépenser autant - sinon plus - que l'année dernière. De plus, ils seront beaucoup plus nombreux à vouloir y consacrer une séance de magasinage particulière (de 28 % dans cette situation en 2022, ils sont passés à 45 % cette année).

« L'Halloween sera particulièrement populaire cette année. Les récents sondages de consommation indiquent tous la même tendance : les gens veulent sortir davantage pour aller sur place, magasiner dans les commerces locaux, en particulier pour des occasions spéciales. Les détaillants le constatent et sont fin prêts », explique Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Les bonbons d'abord !

Sans trop de surprise, les bonbons et la nourriture arrivent en tête de liste des produits que les répondants comptent acheter à cette occasion (62 %), suivis des costumes et des vêtements (30 %). En tout, le quart des personnes sondées (25 %) ont l'intention de prendre part à la distribution ou la collecte de bonbons aux portes.

Signalons par ailleurs que certaines tendances se confirment dans les récents sondages de consommation :

Les craintes d'approvisionnement, qu'on associait à la pandémie, se sont estompées avec le temps. Les gens font davantage d'achats tardifs et sont de moins en moins nombreux à acheter des semaines à l'avance. Ils seraient même jusqu'à trois fois plus nombreux cette année à vouloir acheter le jour même de l'Halloween des articles pour célébrer cette fête (5,7 % en 2023, contre 1,9 % en 2022).

Parmi les répondants qui ont l'intention de faire des achats pour l'Halloween, une vaste majorité (87 %) dit préférer magasiner en personne chez des détaillants locaux, plutôt qu'en ligne. Ils n'étaient que 55 % dans cette situation en 2022.

Le sondage est disponible ici dans son intégralité. Il a été réalisé en septembre 2023 auprès d'échantillons aléatoires représentatifs de près de 10 000 adultes au pays.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Reconnu comme la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada depuis 1963, le Conseil canadien du commerce de détail est une association à but non lucratif financé par l'industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail ancrées dans le quotidien de la population. L'organisme compte parmi ses membres les plus grandes bannières au Québec et au Canada ; des magasins à rayons à la distribution alimentaire, en passant par les magasins de spécialités, les pharmacies, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. Carrefour où converge une expertise unique, le CCCD conçoit des guides, outils et formations certifiées, en plus d'être une véritable source de données et d'analyses. Le secteur du détail emploie plus d'un demi-million de Québécois et Québécoises et génère des ventes de près de 110 G$ (2022).

