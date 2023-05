Étude nationale de consommation du CCCD et de Caddle - Hausse importante de l'achat local et en magasin en vue de la fête des Mères

MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - La plus récente étude nationale de consommation Caddle, effectuée pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) auprès de 10 000 répondants de partout au pays, nous apprend que les consommateurs seront considérablement plus nombreux cette année à acheter localement et en personne pour la fête des Mères.

Cette année, 82 % des personnes ayant déclaré vouloir faire des achats pour la fête des Mères ont indiqué qu'elles se déplaceraient en magasin et magasineraient localement, alors qu'elles n'étaient que 55 % dans cette situation en 2022. Cette évolution se distingue fortement de celle des achats en ligne, qui ne devraient enregistrer qu'une très faible hausse, passant de 16,6 % des intentions d'achat en 2022 à 17,4 % en 2023.

« Depuis la fin de la pandémie, on note un intérêt fort et renouvelé pour la présence dans les commerces et pour l'achat local, explique Michel Rochette, président du CCCD - Québec. Tous nos sondages de consommation indiquent cette même tendance, au Québec comme ailleurs au pays. L'expérience en magasin, l'accessibilité des lieux et le contact direct de la clientèle constitueront toujours des avantages importants pour les commerçants. »

Au total, 72 % des répondants entendent célébrer la fête des Mères en 2023, soit la même proportion que l'an dernier.

Intentions d'achat : des dépenses plus importantes en 2023 qu'en 2022

Malgré le discours ambiant sur les perspectives économiques, plus de 89 % des Canadiens qui prévoient célébrer la fête des Mères entendent faire autant, sinon plus d'achats à cette occasion que l'an dernier. Ceux qui indiquent vouloir acheter davantage qu'auparavant sont plus nombreux en 2023 qu'à pareille date l'an passé (14,1 % cette année contre 12 % en 2022).

Les fleurs demeurent le cadeau de prédilection pour cette fête spéciale (45 %), suivies par les sorties au restaurant, l'alcool, les aliments et les chandelles (38,4 %), loin devant les produits de santé et de soins personnels (14,8 %). Si bien que 40 % des répondants iront à l'épicerie pour acheter des articles pour la fête des Mères.

Ce sondage sur la fête des Mères est disponible ici. Il a été réalisé en avril 2023 auprès d'échantillons aléatoires représentatifs de plus de 10 000 adultes de partout au pays.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur du secteur privé au Canada. Le secteur emploie plus de 2 millions de personnes au Canada, dont plus de 500 000 au Québec. Chaque année, c'est plus de 17 G$ en salaires que l'industrie verse aux Québécois. Les ventes au détail dans la Belle Province s'élèvent à plus de 130 G$. En tant que la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), association sans but lucratif financée par l'industrie, représente des entreprises de toutes tailles implantées dans toutes les régions du pays. Il s'agit de plus de 36 000 magasins au Québec, dont près de 15 000 sont membres du CCCD, opérant dans tous les secteurs du détail comme la mode, la bijouterie, les produits d'épicerie, la pharmacie, les articles de quincaillerie, et comptant autant des détaillants indépendants que des grandes surfaces, des commerces en ligne et bien plus. www.commercedetail.org.

