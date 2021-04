Étude des crédits budgétaires - Le PLQ propose la rédaction d'une nétiquette pour les réseaux sociaux des élus de l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques, M. Marc Tanguay, a proposé à la ministre responsable des institutions démocratiques, Mme Sonia Lebel, que les élus se dotent d'une nétiquette commune et formelle pour la gestion de leurs pages publiques, et ce, afin d'éviter la publication sur les médias sociaux de propos inacceptables en démocratie.

« Sur les pages publiques des élues et des élus de l'Assemblée nationale, il arrive régulièrement que des personnes publient des commentaires totalement inacceptables en démocratie. Nous sommes en 2021 et nous croyons qu'il est grand temps que les parlementaires se dotent d'une nétiquette commune et formelle pour la gestion proactive de leurs publications sur les réseaux sociaux ainsi que des commentaires qu'elles suscitent, afin d'éviter que de tels propos s'y retrouvent. Il ne s'agit pas ici de bloquer les gens qui expriment des opinions contraires, mais plutôt de favoriser un sain débat, exempt de toute forme d'intimidation. La nétiquette serait inspirée des valeurs prévues au Code d'éthique de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons tendu la main au gouvernement caquiste et nous espérons qu'il acceptera de travailler avec nous en ce sens. »

Marc Tanguay, député de LaFontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques.

