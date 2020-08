Étude des crédits budgétaires - Le manque de vision de la ministre Nadine Girault nuit à l'image du Québec à l'international

QUÉBEC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'étude des crédits budgétaires du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, la ministre Nadine Girault n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs des questions de l'opposition officielle ce qui démontre son manque de vision et l'incompréhension la plus totale de son ministère.

Questionnant la ministre sur sa gestion interne et sur sa vision de la position du Québec à l'international, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de Relations internationales et de la Francophonie, Nicole Ménard, a démontré, notamment, que la ministre n'a pas de vision quant aux relations internationales et économiques et que la gouvernance et la gestion du ministère sont déficientes.

« Le premier ministre François Legault clame haut et fort qu'il dirige un gouvernement économique et que l'apport de l'action internationale du Québec doit contribuer à l'essor des entreprises québécoises. Or, la ministre Girault confirme qu'après deux ans au pouvoir, les 33 représentations du Québec à l'étranger n'ont reçu aucune cible économique précise à atteindre. Ceci démontre qu'encore une fois, la CAQ promet beaucoup et livre très peu la marchandise. »

- Mme Nicole Ménard, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Relations internationales et de la Francophonie.

