Étude des crédits budgétaires - Le manque de rigueur et de transparence : toujours aussi présents chez Geneviève Guilbault

QUÉBEC, le 22 août 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Sécurité publique, Jean Rousselle, ainsi que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, ont pu s'entretenir avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, concernant des enjeux très précis dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires.

Le constat est clair : la ministre manque de rigueur et de transparence dans différents dossiers. En effet, le projet de loi 170 : Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques a été adopté en juin 2018, et ce, à l'unanimité. L'objectif principal était de venir en aide aux commerçants, aux producteurs d'alcool et donc, à l'économie du Québec. Pourtant, 2 ans après son arrivée au pouvoir, le gouvernement de François Legault n'a toujours pas adopté certains règlements, ce qui empêche d'atteindre les principaux objectifs.

De plus, alors que Martin Prud'Homme a été blanchi par le département des poursuites criminelles et pénales (DPCP), nous nous demandons pourquoi celui-ci n'a toujours pas réintégré ses fonctions telles que l'avait promis Geneviève Guilbault. La lumière doit être faite rapidement dans ce dossier.

Finalement, sur son Livre vert, la ministre nous a dit qu'elle ne savait pas encore si elle allait rendre public le rapport quant à la réalité policière. L'idée était de rétablir un climat de confiance pour la population. Non seulement le gouvernement procède à l'encontre de la normalité, soit, de tenir des consultations en commission parlementaire sur le sujet à l'Assemblée nationale, mais en plus, il manque clairement de transparence.

« La ministre nous a démontré qu'elle ne connaissait pas bien le fond de ses dossiers et j'ai été extrêmement déçu de constater que contrairement à ce qu'elle prétend, Geneviève Guilbault n'est transparente et combien le ministère de la Sécurité publique est opaque. En effet, dans plusieurs dossiers importants et qui méritent qu'on y fasse la lumière je me serais attendu, en reddition de comptes durant l'exergie d'étude des crédits, que la ministre soit plus rigoureuse. »

M. Jean Rousselle, député de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Sécurité publique

« J'ai personnellement pu échanger avec la ministre sur les terribles épisodes d'inondations. Elle a dit qu'elle voulait faire vite pour les indemnités et que 90% des cas étaient réglés. Pourtant, sur le terrain, rien ne semble réglé. L'écho des citoyennes et citoyens avec qui j'ai pu échanger n'est clairement pas le reflet des propos de la ministre. C'est une complète déconnexion de la réalité et pendant ce temps, plusieurs familles demeurent éprouvées. »

Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

