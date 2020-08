Étude des crédits budgétaires - La ministre Andrée Laforest abandonne ses responsabilités et laisse les municipalités sans réponse

QUÉBEC, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires municipales et d'Habitation, Marie-Claude Nichols, a pu s'entretenir avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, concernant des enjeux très précis dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires.

Malgré la précision des questions, la ministre est demeurée très vague quant à ses réponses. Elle n'a pas su clarifier les règles pour la tenue des élections municipales partielles à venir en octobre et pourtant, le processus démocratique est actuellement en jeu. De plus, sur les déficits municipaux, il est inacceptable que la seule solution soit d'autoriser des règlements d'emprunt aux municipalités et il serait important que la ministre s'engage à encadrer les coûts importants de transports en commun afin que les petites municipalités n'héritent pas de coûts supplémentaires.

Mme Nichols a également questionné la ministre sur l'entente fédérale-provinciale du logement. C'est plus de 1,4G$ dont le Québec se prive actuellement pour le logement, puisque le gouvernement de François Legault est le seul au Canada qui ne réussit pas à s'entendre avec le Fédéral. Il en va pourtant de la condition de vie de beaucoup de Québécoises et Québécois qui n'ont pas accès à un logement actuellement.

« J'ai posé plusieurs questions relatives aux dossiers d'Habitation et d'Affaires municipales à la ministre et les réponses étaient bien incomplètes et imprécises. Les municipalités du Québec ont besoin de se sentir appuyées par le gouvernement Legault et ce n'est pas le cas actuellement. La ministre André Laforest les abandonne à leurs propres sorts. Et que dire du manque de leadership sur l'entente fédérale-provinciale pour le logement, ce sont les citoyens qui en paient le prix actuellement. »

Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires municipales et d'Habitation.

