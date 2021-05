Étude des crédits budgétaires - La CAQ doit intervenir pour sauver le Lodge du Lac Simon

QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Une véritable mobilisation citoyenne est en cours dans le nord de la Petite-Nation afin de sauver le Lodge du Centre touristique du Lac-Simon, un bâtiment à forte valeur historique situé à Duhamel. Celui-ci est actuellement menacé de démolition par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), et ce, en raison de la découverte d'amiante sur les lieux. Dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Mme Christine St-Pierre, a questionné les intentions de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, pour la sauvegarde et la restauration de cet immeuble patrimonial significatif pour la région de l'Outaouais.

« Plus de 940 personnes ont signé la pétition réclamant à la Sépaq "un moratoire sur toutes décisions impliquant la démolition de l'immeuble". Comme le soulignait, très justement, Nathalie Tremblay, instigatrice de la pétition et arrière-petite-fille de l'un des fondateurs du village : "le bâtiment représente notamment le début de la colonisation et toute l'histoire des chantiers du bois, des bûcherons et de la Singer." Il est extrêmement important que la ministre Nathalie Roy tienne sa parole et qu'elle s'assure, comme cela a été mentionné durant l'exercice de l'étude des crédits, que la Sépaq ne procède pas à la démolition du Lodge du Centre touristique du Lac-Simon. En effet, la Sépaq indique que son avenir est encore indéterminé et qu'aucun échéancier n'a été fixé, à savoir si les lieux seront restaurés ou démolis. La protection de notre patrimoine doit demeurer une priorité pour la CAQ et la ministre doit assumer son leadership et intervenir auprès de ses collègues pour s'assurer de la préservation de celui-ci. »

Mme Christine St-Pierre, députée d'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications.

