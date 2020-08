Étude des crédits budgétaires - Jean Boulet abandonne plus de 436 000 travailleuses et travailleurs du Québec

QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Travail, Monsef Derraji, a pu s'entretenir avec le ministre du Travail, Jean Boulet, concernant des enjeux très précis dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires.

Il apparaît clair pour M. Derraji que l'on assiste à de l'improvisation de la part du ministre quant au destin des travailleurs et c'est inacceptable. C'est maintenant que nos Petites et moyennes entreprises (PME) ont besoin d'aide! Le ministre doit absolument lancer un nouveau rendez-vous national sur la main-d'œuvre pour les 436 000 chômeurs au Québec. Ce nombre inclut 250 000 personnes sans emploi depuis le début de la crise sanitaire et de ce nombre, 25 000 ont fait partie d'un licenciement collectif. C'est 246% d'augmentation de licenciement dans la première vague de la crise ! C'est inacceptable et le ministre doit agir en prévention, et ce, sans délais.

De plus, nous avons constaté lors de l'exercice que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a plus de 14 000 dossiers en attente actuellement, ce qui est loin d'être rassurant. Pourtant, la Commission a pris l'engagement de répondre dans des délais de 15 jours. Le ministre prendra-t-il ses responsabilités?

« À l'intérieur même de la CNESST, il y a de la pénurie de main-d'œuvre. La présidente nous l'a confirmé. Le ministre du Travail doit agir dès maintenant pour résorber la situation. Les travailleuses et travailleurs sans emploi sont inquiets, avec raison, et le devoir du gouvernement est de les rassurer. Je m'attends à un plan concret pour prévenir les pertes d'emploi dans le cas d'une 2e vague. »

M. Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Travail.

